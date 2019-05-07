Экономика
Инвесторы с дротиками обыграли лучших управляющих активамиBFM.ru 04:17
Журналисты The Wall Street Journal решили проверить популярное утверждение на практике и сравнить результаты с лучшими управляющими Уолл-стрит. Год назад, в конце апреля, они развесили на стене страницы газеты с котировками акций и стали метать в них дротики.
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Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Процентные доходы ЦБ в отчетном периоде увеличились на 218,2% до 361,7 млрд руб. Активы регулятора увеличились до 39,4 млрд руб. против 30,8 млрд руб. в 2017 г. По итогам 2018 г. регулятор получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. в виде дивидендов.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Политика
Предложен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Адвокат предсказал вердикт суда по делу Кокорина и Мамаева
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в среду, 8 мая, могут выйти из-под стражи.
Обновлено в 14:44
Общество
Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Музыка
Елена Малышева стала ставить диагнозы по текстам песен
Обновлено в 10:30
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Общество
Сергей Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево после вылета, потому что у лайнера отказали радиосвязь и автоматическое управление, заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:53
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала
Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».
Обновлено в 08:15
Футбол
«Зенит» получит чемпионский кубок на матче с ЦСКА
Обновлено в 06:46
Общество
Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября
Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Боевики обстреляли восемь населенных пунктов в Сирии
За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба
В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14
Хоккей
Эмиль Галимов перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс»
Официальный сайт «Ак Барса» сообщает, что клуб произвел обмен – в Казань в обмен на денежную компенсацию перебирается из «Нефтехимика» Эмиль Галимов.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100
Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»
В рамках расследования дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержано четверо подозреваемых.
Обновлено в 06:10
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Авиакомпания "Аэрофлот" намерена более 10 лет перечислять заработную плату погибшего в катастрофе 5 мая бортпроводника Максима Моисеева его семье.
Обновлено в 12:27
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских начали подготовку к свадьбе
В конце февраля этого года артист признался, что встречается с Настей Каменских.
Обновлено в 14:43
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле
Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил на своей странице в Twitter Реджеп Озель, представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана в турецком избиркоме.
Обновлено вчера в 13:08