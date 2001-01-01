Экономика
Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%РБК 03 мая в 09:55
Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону. У инвесторов появился повод поверить в рост компании. После выхода финансовых результатов котировки акций производителя спортивной одежды поднялись на 8,3% до $23,9.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки
За минувшие сутки по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Стало известно о состоянии пилотов сгоревшего SSJ-100
Обновлено в 14:36
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В горящем в Шереметьево самолете был мэр Североморска
Обновлено в 16:01
Происшествия
Ространснадзор проводит проверки «Аэрофлота» и аэропорта Шереметьево
В связи с возгоранием самолета Sukhoi Superjet 100 Ространсдзор проводит внеплановые проверки «Аэрофлота», которому принадлежал лайнер, а также аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения (ОрВД).
Обновлено в 18:56
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы
В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Врач объяснил, как не отравиться на пикнике
Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Евгений Лильин отмечает, что мясо, овощи и другие продукты для пикника нужно покупать только в проверенных местах, а от готового шашлыка в ведерках лучше отказаться.
Обновлено в 09:37
Игры
Для Project Sakura Wars создали 300 вариантов логотипа
Обновлено в 08:17
Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено в 15:48
Экономика
Суд рассмотрит апелляцию акционеров совхоза Ленина по иску к Грудинину на 2,1 млрд руб
Десятый арбитражный апелляционный суд в понедельник рассмотрит жалобу шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" на решение нижестоящей инстанции, которая отклонила их иск о взыскании с директора совхоза Павла Грудинина в пользу сельхозпредприятия около 2,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Футбол
«Спортинг» разгромил «Белененсеш» в Примейре со счётом 8:1
В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» проиграл «Спортингу» со счётом 1:8. Встреча состоялась в Оэйраше на стадионе «Насьонал».
Обновлено в 14:37
Происшествия
«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево
Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
Обновлено в 17:46
Кино
Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры
Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Технологии
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
СМИ: 11 человек погибли в пожаре на борту самолёта SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел испытания ракет
Глава КНДР Ким Чен Ын провел учения оборонительных частей страны, в рамках которых были проведены ракетные пуски.
Обновлено в 02:29
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Общество
Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Следком начал проверку сообщения о драке полицейских в Забайкалье
Глава следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку по информации СМИ о драке с участием полицейских в Дарасуне Карымского района.
Обновлено в 19:42