Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%РБК 03 мая в 09:55

Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону. У инвесторов появился повод поверить в рост компании. После выхода финансовых результатов котировки акций производителя спортивной одежды поднялись на 8,3% до $23,9.

Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%

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