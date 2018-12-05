Пессимизм инвесторов спровоцировал продажи акций на фондовом рынке, в результате чего биржевые индексы Dow Jones и NASDAQ ушли вниз.

Энергетика Энергетика Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи Участники ОПЕК+ требуют сокращения суточной добычи нефти на 250-300 тыс. баррелей, в то время, как Россия согласна на уменьшение суточной добычи лишь на 140 тыс. баррелей.

Энергетика Энергетика Exxon Mobil и Chevron покидают Азербайджан После компании Exxon Mobil еще один американский нефтяной гигант, Chevron, готовится продать свою долю в международном консорциуме, который эксплуатирует месторождения нефти в блоке Азери — Чираг — Гюнешли (АЧГ).

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика YPF и Petronas вложат $2,3 млрд в формацию Vaca Muerta в Аргентине Аргентинская YPF и малайзийская Petronas в ближайшие четыре года инвестируют 2,3 миллиарда долларов в блок Amarga Chica сланцевой формации Vaca Muerta, сообщила YPF.

Энергетика Энергетика Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Энергетика Энергетика Сахалинскую область ждут три года падения производства Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение Как рассказал господин Данилов, через приложение можно купить топливо со скидкой: на первом этапе бензин Аи-92 можно будет приобрести по 39,99 руб. за литр, а Аи-95 — по 42,99 руб. По данным Московской топливной ассоциации на 3 декабря, средние цены на заправках "Газпром нефти" достигают 41,87 руб. и 45,09 руб. за литр соответственно.

Энергетика Энергетика На шельфе Гайаны открыли новые запасы нефти С учетом новых запасов база извлекаемых ресурсов блока Stabroek увеличилась на 1 миллиард баррелей н.э. Таким образом, потенциал блока превысил 5 миллиардов баррелей н.э. К 2025-му году на шельфе Гайаны смогут работать по меньшей мере пять судов и добывать более 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Энергетика Энергетика Экспортные газопроводы России выходят на финишную прямую Строительство "Турецкого потока", соединяющего через Черное море Россию и Турцию, вышло на финишную прямую в конце ноября: тогда была завершена прокладка морской части обеих ниток газопровода.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Энергетика Энергетика В Казахстане подорожает импортный бензин Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.

Энергетика Энергетика Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).

Энергетика Энергетика На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018 5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.