Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов РоссииВзгляд.ру 15:50

Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.

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