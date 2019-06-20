Финансы

Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов РоссииВзгляд.ру 15:50

Совокупный спрос составил около 7 млрд долларов. Напомним, были размещены выпуски еврооблигаций на 1,5 и 1 млрд долларов с погашением в 2029 и 2035 годах. В марте основными покупателями евробондов России также стали инвесторы из Британии и США.
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Антон Силуанов
Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс 05:07

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