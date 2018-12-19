Финансы
Инвесторы больше не хотят давать Минфину в долг
Инвесторы больше не хотят давать Минфину в долгProfinance.ru09:36
Час назад стали известны результаты размещения ОФЗ серии 26214 с погашением в мае 2020 года на 10 миллиардов рублей: Минфину удалось продать бумаг лишь на 1.14 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 98.02% от номинала, доходность по цене отсечения 8.03%, согласно данным ведомства.
Profinance.ru09:36
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