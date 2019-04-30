Финансы
Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru вчера в 11:20
В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
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Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
Обновлено в 03:20
Кино
Джон Сина присоединился к актёрскому составу «Форсажа 9»
Обновлено вчера в 11:51
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Выручка Alphabet в первом квартале возросла на 17%
Корпорация зафиксировала прибыль в размере около $6,6 млрд в первом квартале 2019 года, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Наука
Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке
Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено вчера в 06:45
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»
Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200
Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Энергетика
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале выросла на 35%
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 34,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,28 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 01:32
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча
В Москве матчем между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв
Певицы весело отпраздновали день рождения подруги.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
Обновлено в 02:41
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами
Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Транспорт
На Патриарших прудах благоустроят пять переулков
Площадь благоустройства на Патриарших прудах в 2019 году составит около 5 га, а общая длина отремонтированных переулков — 2,5 км. Завершить работы планируется в сентябре 2019 года.
Обновлено в 01:03
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»
Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник.
Обновлено вчера в 17:15
Финансы
Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46