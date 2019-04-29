Экономика

Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru 29 апреля в 11:20

В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
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Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Финмаркетвчера в 03:17

Торги на фондовом рынке США начались без единой динамики

Росбалт29 апреля в 10:49

Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделя

Finam.Ru29 апреля в 11:20
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Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Политика

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Политика

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол

Сын Зидана может уйти из «Реала» в клуб французской Лиги 2

Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне», который активно инетерсуется 20-летним голкипером.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Кино

Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым

Обновлено вчера в 20:45
Политика

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой

Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:53
Политика

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Авто

Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки

Обновлено вчера в 02:48
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено вчера в 09:54
Экономика

Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено вчера в 18:49
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 11:50
Хоккей

«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Авто

Видео: топливный кризис в Португалии глазами владельца Tesla

Топливный кризис в Португалии, вызванный забастовкой водителей бензовозов, привел к закрытию сотен автозаправочных станций и километровым пробкам.
Обновлено вчера в 10:35
Гаджеты

Составлен рейтинг самых популярных смартфонов в мире

Эксперты проанализировали мировой рынок смартфонов и составили рейтинг самых популярных девайсов по итогам прошлого года.
Обновлено вчера в 08:53
Здоровье

Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы

В мире растет количество людей с психическими расстройствами, из-за этого к 2030 году глобальная экономика потеряет 16 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения

Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Чувство голода после еды может быть признаком диабета

По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено вчера в 22:51
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 29 апреля в 06:24
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