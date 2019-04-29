Экономика
Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru 29 апреля в 11:20
В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
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Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Финмаркетвчера в 03:17
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Политика
На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол
Сын Зидана может уйти из «Реала» в клуб французской Лиги 2
Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне», который активно инетерсуется 20-летним голкипером.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Политика
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:53
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Авто
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено вчера в 02:48
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала
Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено вчера в 18:49
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 11:50
Хоккей
«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков
Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Авто
Видео: топливный кризис в Португалии глазами владельца Tesla
Топливный кризис в Португалии, вызванный забастовкой водителей бензовозов, привел к закрытию сотен автозаправочных станций и километровым пробкам.
Обновлено вчера в 10:35
Гаджеты
Составлен рейтинг самых популярных смартфонов в мире
Эксперты проанализировали мировой рынок смартфонов и составили рейтинг самых популярных девайсов по итогам прошлого года.
Обновлено вчера в 08:53
Здоровье
Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
В мире растет количество людей с психическими расстройствами, из-за этого к 2030 году глобальная экономика потеряет 16 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения
Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено вчера в 22:51
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 29 апреля в 06:24