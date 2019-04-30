Финансы
Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru 29 апреля в 11:20
В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
Финмаркетвчера в 10:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны
Обновлено в 05:58
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Памятная дата – 1 мая в СССР сбит американский высотный самолет-шпион
Обновлено в 05:32
Космос
Создатели «Ангары-А5» модернизируют двигатель ракеты
Генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов заявил, что в целях увеличения энергомассовых характеристик ракеты-носителя «Ангара А-5» её двигатель будет модернизирован.
Обновлено в 05:27
Политика
Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Транспорт
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
Обновлено в 05:02
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Софья и Сергей Капковы развелись после четырех лет брака
Софья и Сергей Капковы всегда старались вести максимально закрытый образ жизни. Вот и о разводе супругов стало известно не сразу.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:13
Авто
Aston Martin представил купе Vantage AMR с механической КП
Aston Martin представил купе Vantage AMR с семискоростной механической КП.
Обновлено в 06:46
Политика
Порошенко поздравил Зеленского и договорился о встрече
Порошенко и Зеленский договорились в ближайшее время встретиться. "Соперничество на выборах осталось в прошлом", — пояснил Порошенко.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в России
Первый центр выдачи российских паспортов по упрощённой схеме жителям самопровозглашенной Луганской народной республики заработал в РФ.
Обновлено 29 апреля в 07:18
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
Обновлено в 04:00
Экономика
«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза
Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:36
Спорт
Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:34
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54