Финансы
Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru 29 апреля в 11:20
В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
Финмаркетвчера в 10:50
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Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Хоккей
Да Коста подписал контракт с «Локомотивом» на 1 год
Форвард Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
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Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» толкнули азиатского туриста в фонтан в Барселоне
Решив развлечься, английские фанаты начали толкать посторонних людей в фонтан. Одним из прохожих, оказавшихся в воде, стал азиатский турист.
Обновлено в 05:04
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Хоккей
Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 03:19
Политика
В Венесуэле весь день продолжались вооруженные стычки на улицах
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуадо объявил о финальной стадии операции «Свобода» против действующего президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Медведчук прокомментировал ситуацию с расследованием трагедии в Одессе
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти Украины на протяжении пяти лет сделали все, чтобы трагедия 2 мая в Одессе не расследовалась.
Обновлено в 05:03
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Хоккей
«Трактор» покинули 14 хоккеистов
Обновлено в 03:41
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Космос
Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика
Экстренно прооперирован Берлускони
Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Ювентус» сделал предложение Икарди
Согласно информации TMW, "старая синьора" предложила 26-летнему футболисту долгосрочный контракт с окладом 8,5 миллиона евро за сезон.
Обновлено в 01:47
Хоккей
Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией
Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Футбол
Салах и Азар поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в апреле
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста апреля.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Лукашенко уволил арестованного ранее заместителя госсекретаря Совбеза
Заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии Андрея Втюрина уволил президент страны Александр Лукашенко, 1 мая сообщается в опубликованном указе на Национальном правовом интернет-портале.
Обновлено в 03:34
Наука
В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека
В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
Обновлено 29 апреля в 02:19
Политика
Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка
Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Издание отмечает, что существует вероятность того, что руководство «Манчестер Юнайтед» может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в следующем сезоне, и если это произойдет, то Конте хотел бы занять его место на «Олд Траффорд».
Обновлено в 04:32
Политика
Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол
Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Индии из-за взрыва полицейской машины погибли 15 человек
15 человек из военнизированной полиции погибли в результате взрыва машины в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 05:39
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Армия и оружие
Противотанковый комплекс с российской ракетой «Корнет» для ВС Турции прошел испытания
Обновлено в 02:21
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29