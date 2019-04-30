Финансы

Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru 29 апреля в 11:20

В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
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Рынок США отступает с исторических максимумов

Finam.Ruвчера в 12:10

Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:12

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБКвчера в 09:35

Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний

Финмаркетвчера в 10:50

S&P 500 обновил рекорд на фоне неоднозначных отчетов компаний

ПРАЙМвчера в 16:33

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и с новыми рекордами

Росбалтвчера в 02:12

Данные от Baker Hughes поддержат цены на нефть. 29.04.19

Глас Народа29 апреля в 01:17
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Политика

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Обновлено в 04:52
Хоккей

Да Коста подписал контракт с «Локомотивом» на 1 год

Форвард Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 05:23
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» толкнули азиатского туриста в фонтан в Барселоне

Решив развлечься, английские фанаты начали толкать посторонних людей в фонтан. Одним из прохожих, оказавшихся в воде, стал азиатский турист.
Обновлено в 05:04
Авто

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%

В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Хоккей

Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 03:19
Политика

В Венесуэле весь день продолжались вооруженные стычки на улицах

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуадо объявил о финальной стадии операции «Свобода» против действующего президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

Медведчук прокомментировал ситуацию с расследованием трагедии в Одессе

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти Украины на протяжении пяти лет сделали все, чтобы трагедия 2 мая в Одессе не расследовалась.
Обновлено в 05:03
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Хоккей

«Трактор» покинули 14 хоккеистов

Обновлено в 03:41
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Космос

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки

Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика

Экстренно прооперирован Берлускони

Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Ювентус» сделал предложение Икарди

Согласно информации TMW, "старая синьора" предложила 26-летнему футболисту долгосрочный контракт с окладом 8,5 миллиона евро за сезон.
Обновлено в 01:47
Хоккей

Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией

Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Футбол

Салах и Азар поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в апреле

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста апреля.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Лукашенко уволил арестованного ранее заместителя госсекретаря Совбеза

Заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии Андрея Втюрина уволил президент страны Александр Лукашенко, 1 мая сообщается в опубликованном указе на Национальном правовом интернет-портале.
Обновлено в 03:34
Наука

В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека

В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
Обновлено 29 апреля в 02:19
Политика

Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка

Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол

Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Издание отмечает, что существует вероятность того, что руководство «Манчестер Юнайтед» может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в следующем сезоне, и если это произойдет, то Конте хотел бы занять его место на «Олд Траффорд».
Обновлено в 04:32
Политика

Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол

Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
Общество

В Москве на Красной площади началось первомайское шествие профсоюзов

Обновлено в 03:22
Происшествия

В Индии из-за взрыва полицейской машины погибли 15 человек

15 человек из военнизированной полиции погибли в результате взрыва машины в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 05:39
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено вчера в 05:31
Армия и оружие

Противотанковый комплекс с российской ракетой «Корнет» для ВС Турции прошел испытания

Обновлено в 02:21
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
Общество

Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 04:14
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