Финансы

Индексы Уолл-стрит открыли неделю на прежних значенияхREGNUM вчера в 10:41

Основные индексы фондового рынка США начали первые торги на неделе без существенных изменений, 24 июня передает агентство Reuters.
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Закономерная пауза. Индексы США замерли в ожидании саммита G20

РБК02:01

Американские рынки акций закрылись без единой динамики

Финмаркет02:08

Новостной индекс продолжает снижаться

Саминвесторвчера в 01:25

Биржи США в основном снизились на росте геополитической напряженности

ПРАЙМвчера в 16:55

На Уолл-стрит снова «затишье перед бурей»

REGNUMвчера в 14:30

Инвесторам стоит проследить за итогами саммита G20

Finam.Ruвчера в 11:30

В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться к отметке 62 за доллар. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 25.06.19

Глас Народа01:51
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме

Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Минпросвещения хочет снизить нагрузку на школьных учителей

Министерство просвещения хочет оставить педагогам лишь четыре отчета, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел пожар на стройке площадью 600 кв. метров

Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание площадью 600 кв. м в одноэтажном строящемся здании в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 01:47
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

Обновлено вчера в 11:49
Политика

Украина выставила ПАСЕ ультиматум из-за победы России: «Все на выход»

Ранее СМИ писали, что Украина начала шантажировать Европу выходом из ПАСЕ.
Обновлено в 02:27
Футбол

«Реал» нашёл альтернативу Погба

Руис рассматривается Зинедином Зиданом как альтернатива Кристиану Эриксону и Полю Погба, по трансферам которых "галактикос" не могут договориться.
Обновлено в 02:16
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В Казахстане прекратились интенсивные взрывы после ЧП в военной части

Обновлено в 01:06
Футбол

Бузова предложила Глушакову работу

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:09
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Обновлено в 01:30
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала во вторник с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Политика

МИД России подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20.
Обновлено в 03:12
Политика

МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии

США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ

Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Баскетбол

Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА

На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
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