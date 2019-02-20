Инвестор Уоррен Баффетт за один день потерял более $4 млрдInc.Russia 03:47

Фото: Bloomberg / Contributor Американский холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потерял $4,3 млрд после обвала акций продовольственного концерна Kraft Heinz, одного из ее крупнейших активов.

Инвестор Уоррен Баффетт за один день потерял более $4 млрд

Политика Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Музыка Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении» Популярная певица Maruv победила на национальной отборе на "Евровидение-2019" и должна представить Украину на конкурсе песни в Тель-Авиве.

Гаджеты Huawei представила складной смартфон за $2600 В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает корреспондент РБК.

Общество Митинг памяти Немцова начался в Петербурге Митинг памяти политика Бориса Немцова проходит в воскресенье на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации, медики ввели его в искусственную кому, сообщила РБК его жена Галина Данелия.

Армия и оружие Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в июне Первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России до конца июня 2019 года.

Политика Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29 Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".

Происшествия В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.

Политика Помпео не исключил военной операции в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро "больным тираном" .

Армия и оружие МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27 Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели.

Единоборства Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.

Спорт Кулижников выиграл золото на ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене Россиянин Павел Кулижников одержал победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира в голландском Херенвене по итогам всех забегов.

Происшествия Золотые часы украли у студента в центре Москвы Золотые наручные часы более чем за один миллион рублей украли у студента третьего курса в ресторане в центре Москвы.

Политика Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.

Политика Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit пройдет до 12 марта Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit состоится в период до 12 марта.

Политика Представитель Козака опроверг сообщения о его переговорах с Сальвини «Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни «секретных» встреч, эспрессо по офисам вместе не пили», — сказал Джус.

Спорт Фигурист Коляда упал четыре раза и выиграл турнир Российский спортсмен четырежды упал в произвольной программе: дважды — с четверного тулупа и по одному разу с тройного лутца и тройного акселя.

Общество Опубликован документ о разрешении гей-парада в Воронежской области Напомним, что ранее главный гей России Николай Алексеев заявил, что подал уведомления о проведении шествий сексуальных меньшинств в администрации 10 городов и поселков Воронежской области.

Общество Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.

Происшествия В США разбился Boeing 767, выживших нет Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.