Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золотоРБК 09:57
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус. Он назвал Bitcoin «психовалютой», и добавил, что она основывается на вере инвесторов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Робот «Федор» полетит в космос с вязаной игрушкой Машей
Обновлено в 07:32
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Илью Яшина в очередной раз арестовали на десять суток
Обновлено в 07:49
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Политика
Дефицит врачей в системе первичной помощи РФ составляет 25 тысяч
Дефицит врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в РФ составляет 25 тысяч специалистов, среднего медперсонала - 130 тыс. человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 10:37
Политика
В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху
Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.
Обновлено в 10:53
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Политика
Западу сложно с Россией и как с партнером, и как с врагом
Согласно статье, после окончания холодной войны страны Запада полагали, что Россия станет либеральной демократией и правовым государством, но эти надежды оказались напрасными — самое позднее после возвращения Крымского полуострова в состав страны.
Обновлено в 10:53
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Политика
В Польше демонтировали более 420 советских памятников
За последние годы в Польше было ликвидировано более 420 советских монументов вне мест захоронений.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса
В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.
Обновлено в 09:49
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено вчера в 03:31
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54