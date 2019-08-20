Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золотоРБК 09:57

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Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус. Он назвал Bitcoin «психовалютой», и добавил, что она основывается на вере инвесторов.
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Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

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