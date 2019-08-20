Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус. Он назвал Bitcoin «психовалютой», и добавил, что она основывается на вере инвесторов.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Происшествия СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.

Общество Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Музыка Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+» В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.

Политика Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата» Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.

Политика Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.

Политика Дефицит врачей в системе первичной помощи РФ составляет 25 тысяч Дефицит врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в РФ составляет 25 тысяч специалистов, среднего медперсонала - 130 тыс. человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Политика В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.

Общество Трамп стал дедушкой в десятый раз Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Политика Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

Происшествия В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.

Политика Западу сложно с Россией и как с партнером, и как с врагом Согласно статье, после окончания холодной войны страны Запада полагали, что Россия станет либеральной демократией и правовым государством, но эти надежды оказались напрасными — самое позднее после возвращения Крымского полуострова в состав страны.

Политика Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России «Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.

Происшествия В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Политика В Польше демонтировали более 420 советских памятников За последние годы в Польше было ликвидировано более 420 советских монументов вне мест захоронений.

Происшествия В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.

Политика В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.