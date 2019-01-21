Экономика
Инвестиции в основные активы Китая в 2018 году выросли на 5,9%ПРАЙМ вчера в 22:31
Рост инвестиций в основные активы в КНР (за исключением сельского хозяйства) по итогам 2018 года составил 5,9% против 7,2% в 2017 году, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.
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