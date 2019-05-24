Экономика
Инвестиции в основной капитал в России в I квартале выросли на 0,5%ТАСС 09:06
Инвестиции в основной капитал в России в январе - марте 2019 года увеличились на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата. В абсолютном выражении объем инвестиций за первый квартал достиг 2 трлн 635,1 млрд рублей.
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Обновлено в 08:58
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Общество
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