Инвестиции в основной капитал в России в I квартале выросли на 0,5%ТАСС 09:06

Инвестиции в основной капитал в России в январе - марте 2019 года увеличились на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата. В абсолютном выражении объем инвестиций за первый квартал достиг 2 трлн 635,1 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал в России в I квартале выросли на 0,5%

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