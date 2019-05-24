Экономика
Инвестиции в основной капитал в России в I квартале выросли на 0,5%ТАСС 09:06
Инвестиции в основной капитал в России в январе - марте 2019 года увеличились на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата. В абсолютном выражении объем инвестиций за первый квартал достиг 2 трлн 635,1 млрд рублей.
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Энергетика
«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском крае
"Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Появилось видео полета МиГ-31 в ближнем космосе
Самолёт МиГ-31 является единственным боевым самолётом, который смог достигнуть область ближнего космоса на расстоянии 21,5 км. После того как он достигнул пересечения линии Армстронга, у истребителя начали дрожать крылья.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня.
Обновлено в 05:29
Авто
Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback
Уже до конца нынешнего года состоится официальный показ новых моделей, которые смогут приятно удивить своим стилем.
Обновлено в 06:29
Политика
Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Во время мирового финансового кризиса 2008 года Греция оказалась на грани дефолта, дефицит бюджета превысил ВВП в несколько раз.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишат поддержку карт памяти microSD
Исключение Huawei из ассоциации SD Card Association делает невозможным выпуск устройств с поддержкой SD-карточек памяти, а в частности – microSD.
Обновлено в 03:36
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Как стало известно, сборка автомобилей марки Ravon стартует на предприятии «Дервейс», о чем сообщил журналистам глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, уточнив, что проект уже утвержден, а производство планируется запустит уже во второй половине этого года.
Обновлено вчера в 11:48
Авто
Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» смогут отправлять голосовые рэп-сообщения
Мобильный оператор Tele2 запустил в соцсети «ВКонтакте» бота «Гигаbeats», который может превратить голосовые сообщения в рэп-треки, сообщают «Юга.ру».
Обновлено в 10:41
Происшествия
Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного
По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
Обновлено вчера в 15:22
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30