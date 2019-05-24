Экономика

Инвестиции в основной капитал в России в I квартале выросли на 0,5%ТАСС 09:06

Инвестиции в основной капитал в России в январе - марте 2019 года увеличились на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата. В абсолютном выражении объем инвестиций за первый квартал достиг 2 трлн 635,1 млрд рублей.
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Инвестиции в основной капитал в России выросли в I квартале всего на 0,5%

Вести.Финанс09:31

Инвестиции в основной капитал в РФ незначительно выросли в I квартале

Росбалт09:18

Рост капитальных инвестиций в РФ замедлился до 0,5% в I кв 19г

Financial One09:32

Инвестиции в РФ в I квартале выросли на 0,5%

ПРАЙМ09:06

Инвестиции в основной капитал в России в I квартале выросли на 0,5%

ТАСС09:06

Инвестиции в основной капитал в РФ в январе-марте подросли на 0,5%

Финмаркет09:07

Инвестиции в основной капитал в Таджикистане выросли на 11%

REGNUMвчера в 07:47
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Энергетика

«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском крае

"Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Футбол

Рамос задумался об уходе из «Реала»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Появилось видео полета МиГ-31 в ближнем космосе

Самолёт МиГ-31 является единственным боевым самолётом, который смог достигнуть область ближнего космоса на расстоянии 21,5 км. После того как он достигнул пересечения линии Армстронга, у истребителя начали дрожать крылья.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Росгвардию могут вооружить модернизированным пистолетом Лебедева

Обновлено в 08:54
Авто

Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback

Уже до конца нынешнего года состоится официальный показ новых моделей, которые смогут приятно удивить своим стилем.
Обновлено в 06:29
Политика

Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Во время мирового финансового кризиса 2008 года Греция оказалась на грани дефолта, дефицит бюджета превысил ВВП в несколько раз.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишат поддержку карт памяти microSD

Исключение Huawei из ассоциации SD Card Association делает невозможным выпуск устройств с поддержкой SD-карточек памяти, а в частности – microSD.
Обновлено в 03:36
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Как стало известно, сборка автомобилей марки Ravon стартует на предприятии «Дервейс», о чем сообщил журналистам глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, уточнив, что проект уже утвержден, а производство планируется запустит уже во второй половине этого года.
Обновлено вчера в 11:48
Авто

Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross

Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Происшествия

В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Технологии

Пользователи «ВКонтакте» смогут отправлять голосовые рэп-сообщения

Мобильный оператор Tele2 запустил в соцсети «ВКонтакте» бота «Гигаbeats», который может превратить голосовые сообщения в рэп-треки, сообщают «Юга.ру».
Обновлено в 10:41
Происшествия

Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного

По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Общество

Мэрия Екатеринбурга открыла форум для обсуждения площадок под храм

Обновлено в 09:38
Общество

Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Культура

Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России

Обновлено вчера в 15:22
Авто

Skoda показала первый вседорожный Superb Scout

В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
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