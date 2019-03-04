Экономика
Инвестиции в основной капитал в России в 2018 году выросли на 4,3%ТАСС 08:36
Инвестиции в основной капитал в России по итогам 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с показателем за 2017 год, говорится в материалах Росстата.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Музыка
The Prodigy назвала гибель вокалиста Кита Флинта самоубийством
Обновлено в 08:16
Политика
Путин подписал указ о приостановке ДРСМД
В понедельник, 4 марта, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Польше разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.
Обновлено в 08:36
Происшествия
СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность
Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Политика
Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Обновлено в 05:57
Общество
Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»
Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.
Обновлено в 07:34
Единоборства
Российский промоушен отменил бой Александра Емельяненко
Российский промоушен Russian Cagefighting Championship отменил бой Александра Емельяненко против бразильца Вагнера Прадо, который должен был состояться 4 мая на турнире RCC 6 в Челябинске.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос
Очередной раз вызывают 5 сотрудников ФБК на допрос.
Обновлено в 07:49
Происшествия
На корабле Черноморского флота погиб военнослужащий
Обновлено в 08:34
Общество
Пародист Песков после операции находится в реанимации
Обновлено в 08:37
Политика
ЕС расширил санкции против Сирии
Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 года по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества.
Обновлено в 08:13
Спорт
Вяльбе: российские лыжники не используют терапевтических исключений
Входящие в сборную России лыжники не используют терапевтические исключения, которые позволяли бы им легально использовать запрещенные препараты.
Обновлено в 08:44
Экономика
Трутнев допустил участие иностранцев в освоении шельфа Арктики
Арктика получит дополнительный стимул к развитию, если иностранные компании смогут вести работы по разработке месторождений нефти и газа на российском шельфе.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Орске убит замдиректора городских электросетей
В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Общество
В Латвии выступили за то, чтобы отменить праздник 8 марта
Яриновска написала такие слова в своем Twitter и добавила после речи ссылку на закон, где 8 марта объявляется в Латвии международным женским днем.
Обновлено в 08:49
Политика
Еврокомиссия заявила о введении газовой директивы до запуска СП-2
Доработанная газовая директива предположительно вступит в силу до запуска «Северного потока – 2» (СП-2) и будет распространяться на этот проект.
Обновлено в 08:51
Авто
Volvo ограничит максимальную скорость на своих автомобилях
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В США «раскрыли секрет» российского «Посейдона»
Обновлено в 05:54
Политика
Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила город Солсбери в годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 07:03
Общество
ОНФ выявил «мутных» операторов вывоза мусора в 16 регионах
Общероссийский народный фронт выявил ряд сомнительных операторов "мусорной" реформы в 16 регионах России.
Обновлено в 07:01
Экономика
Законопроект о доплатах пенсионерам внесли в Госдуму
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Политика
Глава Кургана Сергей Руденко ушел в отставку
Обновлено в 08:03
Происшествия
Скончался найденный на улице с травмой головы двухлетний ребенок
«Прохожие обнаружили двухлетнего мальчика с травмой головы и занесли его в офис одной из организаций, расположенной неподалеку», — рассказал собеседник агентства, отметив, что на место выехала скорая помощь, однако ребенок к приезду медиков скончался.
Обновлено в 09:02
Политика
Главный муфтий: через 15 лет треть россиян станет мусульманами
Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что доля мусульман в стране в ближайшие 15 лет вырастет до 30% населения.
Обновлено в 08:40
Общество
Диетолог рассказала о самой вредной начинке для блинов
Врач-диетолог, основатель одной из клиник Москвы Лидия Ионова рассказала, что для блинных начинок лучше выбирать натуральные продукты.
Обновлено в 07:40
Политика
Выпускник «Бизнес-молодости» оказался «кошельком» Мадуро
Держателем якобы выведенных из Венесуэлы денег президента страны Николаса Мадуро является россиянин Нурлан Байдильда, связанный с известным тренинговым проектом «Бизнес-молодость», пишет The Bell.
Обновлено в 08:04
Общество
Умер народный художник России Анатолий Алексеев
Обновлено в 08:44
Политика
Министр МВД Колокольцев представит нового главу петербургской полиции
Совещание в региональном ведомстве состоится 4 марта 4 марта в Петербурге официально представят нового главу регионального МВД – Романа Плугина, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
Обновлено в 06:20