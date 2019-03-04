Экономика
Инвестиции в основной капитал в России в 2018 году выросли на 4,3%ТАСС 08:36
Инвестиции в основной капитал в России по итогам 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с показателем за 2017 год, говорится в материалах Росстата.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
Обновлено в 11:51
Футбол
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Общество
«Роскосмос» сообщил об увольнении чиновника после слов о «скотобазе»
Ранее сообщалось, что комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника после слов о «скотобазе» в хрущёвках.
Обновлено в 12:16
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3. Решающая победа получилась волевой.
Обновлено в 11:38
Экономика
Закон о пересчете пенсий потребует более 50 млрд рублей
Законопроект, предполагающий доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе, потребует дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.
Обновлено в 10:09
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в 2018 году.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Истребитель ВВС Индии сбил пакистанский дрон над Раджастханом
Истребитель ВВС Индии сбил над территорией штата Раджастхан пакистанский беспилотник, сообщает агентство ANI.
Обновлено в 10:46
Политика
Орешкин упрекнул СМИ в искажении его слов о работе президента
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин 4 марта заявил о том, что СМИ исказили его слова об интересе к деятельности президента страны.
Обновлено в 10:47
Политика
Миллер надеется, что «Северный поток – 2» не повторит судьбу «Южного»
Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер рассчитывает на то, что газопровод «Северный поток – 2» не повторит судьбу нереализованного «Южного потока».
Обновлено в 11:57
Экономика
9 миллиардов долларов из России были отмыты и выведены на Запад
Утверждается, что на связанные с ним счета было выведено почти 70 миллионов долларов.
Обновлено в 10:55
Происшествия
На месте обрушения в петербургском вузе завершили разбор завалов
Разбор завалов завершился в корпусе Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, где в феврале произошло обрушение, сообщает аппарата вице-губернатора города Владимира Кириллова.
Обновлено в 11:37
Происшествия
На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки
В Киеве полиция обнаружила аппаратуру для прослушки на крыше здания, где размещен офис кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:01
Хоккей
Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Тед Линдсей
Обновлено в 09:21
Финансы
Читая прибыль «Аэрофлота» по МСФО снизилась на 75% в 2018 году
Общий долг группы по состоянию на 31 декабря 2018 года снизился на 6,8% по сравнению с показателем на конец 2017 года, до 97,6 млрд руб.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Польше разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.
Обновлено в 08:36
Общество
Пародист Александр Песков перенес тяжелую операцию
Обновлено в 09:15
Политика
Информаторы отказались брать деньги по отравлению Скрипаля
Из Великобритании с определённой периодичностью поступают расплывчатые новости о деле по отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:27
Общество
Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля
Обновлено в 10:52
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Экономика
Сбербанк стал совладельцем KFC в России
Сбербанк через свою структуру ООО «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит группу компаний «Шоколадница» и с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) и Pizza Hut.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Главы генштабов России и США обсудили вопросы ПРО и ситуацию в Сирии
Главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны, а также взаимодействия в Сирии.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Орске убит замдиректора городских электросетей
В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Авто
Volvo ограничит скорость всех своих моделей
Обновлено в 10:06
Политика
Социологи зафиксировали снижение влияния Путина
Влияние президента Владимира Путина на положение дел в стране, по мнению россиян, за последние два года заметно уменьшилось.
Обновлено в 00:37
Общество
ОНФ обратится в ГП из-за двойных платежей за вывоз мусора в 36 городах
Общероссийский народный фронт просит Генпрокуратуру разобраться с выявленными двойными платежами за вывоз твердых коммунальных отходов в 36 городах страны, заявил в понедельник руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
Обновлено в 06:39
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита
Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.
Обновлено вчера в 18:24