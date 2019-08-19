Инвестиции в основной капитал в России в январе - июне 2019 года увеличились на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Инвестиции в основной капитал в РФ в первом полугодии выросли на 0,6%

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