Экономика
Инвестиции в основной капитал в РФ в первом полугодии выросли на 0,6%ТАСС вчера в 09:06
Инвестиции в основной капитал в России в январе - июне 2019 года увеличились на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности
Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Технологии
Google выяснил, что россияне покупают в интернете
Компания Google совместно с Ipsos и Kantar TNS провела исследование покупательских привычек Россиян в интернете.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Футбол
Рубен Невеш о матче с «МЮ»: «Доволен, сыграли вничью с топ-командой»
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш поделился мыслями о ничьей с "Манчестер Юнайтед" (1:1).
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Заслуженный артист России Романов покончил с собой в Петербурге
В Северной столице решил свести счеты с жизнью заслуженный артист России. Известно, что Михаил Романов долго время был музыкантом.
Обновлено вчера в 05:04
Общество
В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей
Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно.
Обновлено вчера в 20:21
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 17:37
Кино
Кит Харингтон переживает о бесплодии после «Игры престолов»
Ранее были опубликованы первые фото Кита Харингтона, выпущенного из реабилитационного центра.
Обновлено в 03:28
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом
Обновлено вчера в 08:54
Игры
Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus
Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
Обновлено в 01:11
Авто
Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах
Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено вчера в 11:43
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В ведомстве опровергли утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений, а не там, где чаще происходят аварии.
Обновлено в 01:13
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» на 17 сентября
Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска компании «Финвижн» о допэмиссии банка «Восточный» до 17 сентября, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Как Ким Кардашьян выглядит без макияжа
Ким Кардашьян без макияжа Поклонники модели считают, что проблемы на ее лице - это явно не псориаз, который она все никак не может вылечить, это именно прыщи, которые обычно Ким закрашивает с помощью корректирующих средств.
Обновлено в 00:42
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Гаджеты
Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей
Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
Обновлено в 02:41