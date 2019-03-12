Инвестиции в основной капитал в Москве превысили 2,4 трлн рублейМосква 24 вчера в 09:47

Объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2018 году составил 2,43 триллиона рублей, что 15,3 процента выше показателя 2017 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиции в основной капитал в Москве превысили 2,4 трлн рублей

Политика В МИД Японии считают неприемлемыми российские учения на Курилах В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что Токио считает неприемлемыми российские военные учения, начавшиеся во вторник, 12 марта, в южной части Курильских островов.

Политика США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX Надзорные органы США не стали запрещать полеты лайнера Boeing 737 MAX несмотря на две катастрофы с самолетами этой модели.

Здоровье Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.

Происшествия Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.

Происшествия В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.

Политика В ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания» Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране, и отметив рост насилия со стороны крайне правых групп.

Происшествия Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора.

Экономика Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Политика Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.

Общество Треть челябинцев жалуются на нехватку похвалы от начальника 82% опрошенных считают, что начальник должен регулярно давать обратную связь по выполненным задачам каждому сотруднику в компании.

Общество Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом в Европе В странах Европы зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 25 февраля по 3 марта 2019 года, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ.

Общество Предпенсионеры смогут получать алименты Женщины в возрасте 55 лет и мужчины 60 лет теперь могут рассчитывать на алименты.

Политика Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина Палата представителей США одобрила три законопроекта и одну резолюцию, направленные против президента Владимира Путина и российских властей, передает АР.

ЖКХ Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ Двойной удар Жительница Санкт-Петербурга Татьяна В. пожаловалась в НП "ЖКХ Контроль" на то, что на оплату ее двухкомнатной квартиры приходит сразу две квитанции от разных управляющих компаний.

Шоу-бизнес Актер Валентин Гафт попал в больницу Народный артист РСФСР Валентин Гафт оказался в одной из московских больниц.

Политика Москва призвала Лондон дать четкие ответы об инциденте в Солсбери «Надеемся в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами проблемы, а не туманные речи на тему «Russians did it» (англ. «русские сделали это»)», – говорится в сообщении на странице МИД России в соцсети Facebook.

Армия и оружие Военный эксперт назвал реальную угрозу для России со стороны США Реальную угрозу для России со стороны США представляют эсминцы типа Arleigh Burke с управляемым ракетным оружием (УРО).

Политика Академии наук РФ и США подписали соглашение и сотрудничестве Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил в среду "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев.

Экономика Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным.

Происшествия Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.