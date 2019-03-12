Экономика
Инвестиции в основной капитал в Москве превысили 2,4 трлн рублейМосква 24 вчера в 09:47
Объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2018 году составил 2,43 триллиона рублей, что 15,3 процента выше показателя 2017 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Ефимов: инвестиции в развитие Москвы выросли за год на 15 процентов
Вечерняя Москвавчера в 12:18
За восемь лет частные инвесторы вложили в экономику Москвы почти 2,4 трлн рублей
Интерфаксвчера в 06:24
Объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2018 г. вырос на 15,3% по сравнению с 2017 г
Агентство Москвавчера в 07:56
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Обновлено вчера в 19:54
Футбол
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ
Обновлено вчера в 18:10
Политика
В МИД Японии считают неприемлемыми российские учения на Курилах
В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что Токио считает неприемлемыми российские военные учения, начавшиеся во вторник, 12 марта, в южной части Курильских островов.
Обновлено вчера в 22:03
Хоккей
Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ
Обновлено вчера в 23:56
Политика
США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX
Надзорные органы США не стали запрещать полеты лайнера Boeing 737 MAX несмотря на две катастрофы с самолетами этой модели.
Обновлено в 00:04
Здоровье
Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях
Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина
Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Волк напал на четырех мужчин в селе в Приамурье
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания»
Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране, и отметив рост насилия со стороны крайне правых групп.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Иранская правозащитница получила 10 лет тюрьмы за критику хиджаба
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет
За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Треть челябинцев жалуются на нехватку похвалы от начальника
82% опрошенных считают, что начальник должен регулярно давать обратную связь по выполненным задачам каждому сотруднику в компании.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги
В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом в Европе
В странах Европы зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 25 февраля по 3 марта 2019 года, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Глава Приангарья не знает о планах экспорта воды из Байкала в Китай
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Предпенсионеры смогут получать алименты
Женщины в возрасте 55 лет и мужчины 60 лет теперь могут рассчитывать на алименты.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
Палата представителей США одобрила три законопроекта и одну резолюцию, направленные против президента Владимира Путина и российских властей, передает АР.
Обновлено вчера в 23:24
ЖКХ
Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ
Двойной удар Жительница Санкт-Петербурга Татьяна В. пожаловалась в НП "ЖКХ Контроль" на то, что на оплату ее двухкомнатной квартиры приходит сразу две квитанции от разных управляющих компаний.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Актер Валентин Гафт попал в больницу
Народный артист РСФСР Валентин Гафт оказался в одной из московских больниц.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Москва призвала Лондон дать четкие ответы об инциденте в Солсбери
«Надеемся в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами проблемы, а не туманные речи на тему «Russians did it» (англ. «русские сделали это»)», – говорится в сообщении на странице МИД России в соцсети Facebook.
Обновлено в 00:02
Космос
«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя»
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Военный эксперт назвал реальную угрозу для России со стороны США
Реальную угрозу для России со стороны США представляют эсминцы типа Arleigh Burke с управляемым ракетным оружием (УРО).
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Академии наук РФ и США подписали соглашение и сотрудничестве
Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил в среду "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян
Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа Арнольда Спиваковского.
Обновлено вчера в 18:32