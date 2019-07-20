Экономика
Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в годКоммерсантъ 13:40
Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Такие поправки внесены в последнюю версию законопроекта о краудфандинге, который готовится комитетом ко второму чтению.
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Граждане, которые являются неквалифицированными инвесторами, смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил агентству глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.РИА Новости07:08
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