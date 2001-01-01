Экономика

Инвестиции в гражданские авиаперевозки в Китае вырослиКрасная весна вчера в 17:11

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Инвестиции в области гражданской авиации в Китае за первое полугодие 2019 года выросли на четверть согласно данным Управления гражданской авиации, 13 июля сообщает агентство Синьхуа. За первые шесть месяцев года инвестиции в отрасль составили около 43 млрд юаней (более 6 млрд долларов).
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Инвестиции в гражданские авиаперевозки в Китае выросли

Красная веснавчера в 17:11

В Китае растут объемы и масштабы пассажирских авиаперевозок

REGNUMвчера в 15:55
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
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