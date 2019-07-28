Политика

Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»Lenta.ru 10:17

Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми». Об этом сообщается на сайте канала. Уоллес номинирован в категории «Выдающееся интервью».
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Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»

РБК11:21

Интервью Путина Fox News номинировано на «Эмми»

News.ru10:32

Интервью Fox News с Путиным 2018 года номинировано на «Эмми»

Интерфакс09:47

Интервью Путина номинировано на «Эмми»

Вести.Ru10:16

Интервью с Владимиром Путиным на Fox News номинировано на премию «Эмми»

Эхо Москвы12:04

Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

Lenta.ru10:17

Интервью с Путиным на Fox News номинировано на «Эмми»

РЕН ТВ09:42
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