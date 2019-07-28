Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми». Об этом сообщается на сайте канала. Уоллес номинирован в категории «Выдающееся интервью».

Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

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