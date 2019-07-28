Политика

Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»Газета.Ru 10:30

Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
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с чего всё началось
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию «Эмми», говорится
 на сайте телеканала.
РБК11:21

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Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

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Интервью Путина каналу Fox News номинировали на Emmy

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Интервью с Владимиром Путиным на Fox News номинировано на премию «Эмми»

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Интервью Путина номинировано на «Эмми»

Вести.Ru10:16

Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»

РБК11:21

Интервью Fox News с Путиным 2018 года номинировано на «Эмми»

Интерфакс09:47
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