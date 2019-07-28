с чего всё началось

Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".

Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»

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