с чего всё началось

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью». Об этом сообщается на сайте канала.

Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

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