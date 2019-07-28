Политика

Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»RT на русском 11:55

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью». Об этом сообщается на сайте канала.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию «Эмми», говорится
 на сайте телеканала.
РБК11:21

Подробнее о событии

Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

RT на русском11:55

Интервью Fox News с Путиным 2018 года номинировано на «Эмми»

Интерфакс09:47

Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»

РБК11:21

Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

Lenta.ru10:17

Интервью Путина номинировано на «Эмми»

Вести.Ru10:16

Интервью с Владимиром Путиным на Fox News номинировано на премию «Эмми»

Эхо Москвы12:04

Интервью Путина каналу Fox News номинировали на Emmy

ТАСС11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие

В Петербурге завершился главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Обновлено в 19:17
Футбол

Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице. Видео

Форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие

На Сахалине потренировались обезвреживать террористов на пароме

По легенде учения, представители международной террористической организации захватили паром "Сахалин-10" (Татарский пролив, территориальное море России).
Обновлено в 19:18
Происшествия

Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях

По словам Гудкова, 31 июля пройдет перенесенное с субботы заседание суда по «обвинению в организации «митинга» на Тверской улице».
Обновлено в 13:03
Наука

Ботаники обнаружили в Новой Зеландии исполинский сверхорганизм

Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено вчера в 01:03
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Политика

Украина осудила насилие над участниками мирных протестов в Москве

"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников мирной акции протеста, состоявшейся 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 18:27
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Авто

Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4

Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Политика

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Во Владивостоке осудят водителя, сбившего женщину с ребёнком

Обновлено в 19:36
Автоспорт

Даниил Квят встал на третье место

Российский гонщик показал лучший результат в сезоне Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull.
Обновлено в 18:18
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Общество

В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Политика

В Эстонии предложили восстановить памятник солдату СС

Монумент был установлен и демонтирован в 2004 году Некоммерческая организация "Клуб друзей Эстонского легиона" попросила руководство волости Ляэнаранна разрешить установить на кладбище в городе Лихула копию памятника солдату в форме СС, сообщает IRR.
Обновлено в 17:50
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика

Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Хлебникова внешним видом опровергает слухи об алкоголизме

Обновлено в 08:19
Политика

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Космос

Västerviks-Tidningen (Швеция): первого человека в космосе звали Гагарин (Västerviks-Tidningen)

Если верить прошлогоднему соцопросу, целых 57 процентов русских считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Космос

В Сети назвали новую дату очередного «конца света»

На просторах Вселенной был зафиксирован огромный объект, который направляется к Земле со стороны Венеры.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол

Президент «Баварии» назвал безумием зарплату Гризманна

"Бавария" и Румменигге продлили контракт до конца 2021 года У Гризманна двухзначная зарплата в миллионах евро в год.
Обновлено в 18:58
Происшествия

Беременная женщина испытала оргазм при просмотре мультфильма

Обновлено в 19:45
Главное