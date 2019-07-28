с чего всё началось

Интервью президента России Владимир Путина американскому Fox News претендует на получение премии "Эмми". Это первая номинация на главную телевизионную премию США в истории канала. Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Происшествия Три человека погибли в результате стрельбы во Франции В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.

Музыка Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.

Политика День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов В 22:30 в воскресенье, 28 июля, в Северной столице завершили празднование Дня военно-морского флота артиллерийским салютом.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Политика Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.

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Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

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Авто Volkswagen начал выпуск кросс-купе на базе внедорожника Tayron На официальных фотографиях с мероприятия, посвященного началу выпуска кросс-купе, автомобиль все ещё плотно закамуфлирован.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Гаджеты Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.

Экономика США отправили в КНР миллионы тонн сои после встречи лидеров двух стран США отправили в Китай миллионы тонн сои после встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в японской Осаке, сообщает РИА «Новости».

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Культура Новые замыслы Главная презентация нового номера прошла в легендарном доме в начале этого лета.

Космос Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.