Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»Газета.Ru 13:11
Интервью президента России Владимир Путина американскому Fox News претендует на получение премии "Эмми". Это первая номинация на главную телевизионную премию США в истории канала. Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
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Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
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ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
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Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
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В Сураже Брянской области построят завод за 10 млрд рублей
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"Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.
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В Иркутской области началась эвакуация из-за угрозы нового паводка
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов.
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Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
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Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
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Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
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Немецкие солдаты не смогли вылететь в Литву из-за поломки самолета
Солдаты немецкого мотопехотного батальона, которых должны были перебросить в литовский Каунас для пополнения рядов батальона НАТО, не смогли вылететь из-за поломки самолета немецких ВВС.
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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд намерен обсудить с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой ситуацию вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
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В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
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Глава днепропетровской полиции ответил Зеленскому на приказ уйти в отставку
Главе полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.
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ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
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Зеленского высмеяли за обращение к церкви на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей С Днем Крещения Руси и призвал представителей украинской церкви к диалогу.
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