Политика

Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»Газета.Ru 13:11

Интервью президента России Владимир Путина американскому Fox News претендует на получение премии "Эмми". Это первая номинация на главную телевизионную премию США в истории канала. Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
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с чего всё началось
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию «Эмми», говорится
 на сайте телеканала.
РБК11:21

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Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

RT на русском11:55

Интервью Путина каналу Fox News номинировали на Emmy

ТАСС11:35

Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

Lenta.ru10:17

Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»

РБК11:21

Интервью Путина номинировано на «Эмми»

Вести.Ru10:16

Интервью с Владимиром Путиным на Fox News номинировано на премию «Эмми»

Эхо Москвы12:04

Интервью Fox News с Путиным 2018 года номинировано на «Эмми»

Интерфакс09:47
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