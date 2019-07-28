с чего всё началось

Интервью президента России Владимир Путина американскому Fox News претендует на получение премии "Эмми". Это первая номинация на главную телевизионную премию США в истории канала. Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Политика В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Автоспорт Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".

Армия и оружие Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Авто Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.

Экономика В Сураже Брянской области построят завод за 10 млрд рублей В Сураже Брянской области предприятие «Пролетарий» в ближайшие два года построит завод за 10 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Общество В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд "Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.

Общество В Иркутской области началась эвакуация из-за угрозы нового паводка Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов.

Наука Работа человека деформирует или восполняет мозг Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

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Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Политика Немецкие солдаты не смогли вылететь в Литву из-за поломки самолета Солдаты немецкого мотопехотного батальона, которых должны были перебросить в литовский Каунас для пополнения рядов батальона НАТО, не смогли вылететь из-за поломки самолета немецких ВВС.

Политика Генсек Совета Европы намерен обсудить с Памфиловой ситуацию с кандидатами в Мосгордуму Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд намерен обсудить с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой ситуацию вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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Происшествия Глава днепропетровской полиции ответил Зеленскому на приказ уйти в отставку Главе полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Происшествия В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.

Общество Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.

Хоккей «Металлург» победил «Витязь» в товарищеском матче «Металлург» и «Витязь» в рамках подготовки к новому сезону провели товарищеский матч.

Шоу-бизнес Наташа Королева удалила обнаженное фото в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева недавно опубликовала в Instagram обнаженный снимок, на котором она выполняет стойку на голове.