с чего всё началось

Интервью президента России Владимир Путина американскому Fox News претендует на получение премии "Эмми". Это первая номинация на главную телевизионную премию США в истории канала. Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

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Наука В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.

Футбол Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Гаджеты Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.

Происшествия Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.

Армия и оружие Случилось то, что при Порошенко было невозможным Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.

Экономика Фармритейлеры теряют покупателей Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.

Происшествия В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.

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Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Общество Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Глава СПЧ призвал Норвегию разрешить поиски на месте гибели Героя СССР Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада оказать содействие в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева.

Политика МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг.

Футбол Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.

Игры Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.

Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Наука Работа человека деформирует или восполняет мозг Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

Общество Праздничный салют в честь Дня ВМФ прогремит над Невой Праздничный артиллерийский салют станет финальным этапом торжеств, посвящённых Дню Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге.