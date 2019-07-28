Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»Газета.Ru 13:11
Интервью президента России Владимир Путина американскому Fox News претендует на получение премии "Эмми". Это первая номинация на главную телевизионную премию США в истории канала. Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Теннис
Анастасия Севастова стала чемпионкой турнира в Юрмале
Обновлено в 14:28
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Общество
Умер венесуэльский художник Карлос Крус-Диес
Венесуэльский художник, один из основоположников оптического искусства Карлос Крус-Диес умер во Франции в возрасте 95 лет.
Обновлено в 14:23
Наука
В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм
Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Случилось то, что при Порошенко было невозможным
Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.
Обновлено в 14:21
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Финансы
В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
ДТП в Крыму: пострадали шесть человек, ребенок погиб
Обновлено в 15:24
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Глава СПЧ призвал Норвегию разрешить поиски на месте гибели Героя СССР
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада оказать содействие в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева.
Обновлено в 12:52
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе
Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
Обновлено в 14:37
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Праздничный салют в честь Дня ВМФ прогремит над Невой
Праздничный артиллерийский салют станет финальным этапом торжеств, посвящённых Дню Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге.
Обновлено 26 июля в 11:27
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55