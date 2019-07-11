Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду местный портал Ecos.

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Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае. По данным издания Subrayado, задержанных подозревают в причастности к побегу мафиози и наркобарона Рокко Морабито.

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