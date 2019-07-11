Происшествия
Интерпол задержал россиян в УругваеГазета.Ru 18:34
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито. Об этом сообщает Ecos со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду местный портал Ecos.РИА Новости18:22
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