Происшествия

Интерпол задержал россиян в УругваеГазета.Ru 18:34

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито. Об этом сообщает Ecos со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона

Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду местный портал Ecos.
РИА Новости18:22

Подробнее о событии

В Уругвае Интерпол задержал двоих россиян, подозреваемых в помощи мафии

Московский Комсомолец23:09

СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона

РИА Новости18:22

В Уругвае при содействии Интерпола задержаны двое россиян

Эхо Москвы20:07

СМИ: Сотрудники Интерпола задержали в Уругвае троих россиян

RT на русском19:01

СМИ: в Уругвае задержаны двое россиян по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

ТАСС18:59

Интерпол задержал в Уругвае россиян по подозрению в пособничестве мафиози

РБК20:33

В посольстве РФ прояснили данные о задержании россиян в Уругвае

Газета.Ru18:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество

МВД предложило ввести новый платеж для живущих в России иностранцев

Министерство внутренних дел РФ обсуждает с научными экспертами вопрос о введении новых платежей для иностранцев, которые живут и работают в России.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес

Элайджа Вуд впервые станет отцом

Поклонники уверены: вскоре звезда «Властелина колец» женится и станет отцом, хотя ранее Вуд говорил, что не планирует создавать семью.
Обновлено в 20:00
Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
Обновлено в 20:19
Футбол

Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контракт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона».
Обновлено в 22:08
Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала

Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Политика

Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
Обновлено в 23:12
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Игры

Первый сюжетный эпизод The Division 2 выйдет 23 июля

Ubisoft объявила, что следующее крупное обновление для The Division 2, в состав которого войдёт дебютный сюжетный эпизод боевика («Окрестности Вашингтона: Экспедиция») выйдет 23 июля для обладателей абонемента первого года и 30 июля для всех остальных.
Обновлено в 12:48
Наука

В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки

Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено в 18:16
Политика

Строящаяся в РФ трасса «Меридиан» станет кошмаром для США, считают в Германии

Автомагистраль "Меридиан" от Казахстана до Белоруссии, проходящая по территории России, теснее свяжет Китай и Европу и поэтому станет настоящим кошмаром для США.
Обновлено в 22:22
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Транспорт

Подрядчик мэрии закрыл вторую часть Малышевского моста

Обновлено в 23:07
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Авто

АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray

В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Финансы

Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено в 21:00
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских

Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Общество

Бутина сможет вернуться в Россию не раньше декабря

Обновлено в 13:00
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено в 22:38
Армия и оружие

Новейший авианосец ВМС Британии снова дал течь

В 2015 году в Лондоне была утверждена стратегия по обороне и безопасности, которая гласит о том, что в состав Военно-морских сил Британии должны входить два новых авианосца Queen Elizabeth, которые могут нести самые современные вооружения, а также по пятьдесят самолетов F-35.
Обновлено в 21:44
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено в 22:56
Хоккей

Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России

Обновлено вчера в 15:13
Теннис

Надаль вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Федерером

Обновлено в 14:11
Общество

Добрые дела сделают Овнов счастливее, а Козерогов будет радовать семья

Сегодня любые добрые дела сделают вас счастливее.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено в 23:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уругвай
Государство
Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное