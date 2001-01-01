Экономика
Интернет-торговлю готовят к пошлинамКоммерсантъ вчера в 18:15
Европейские таможенники обсудят ее регулирование Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила набор предложений по регулированию странами интернет-торговли — в частности, предлагается начать обмен информацией об электронных трансграничных покупках физлиц и ввести институт операторов, уполномоченных собирать с них пошлины.
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