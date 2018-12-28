Общество

Интернет-пользователи «разыскивают» брюки Меланьи Трамп
РЕН ТВ
09:35

Пользователи Сети обсуждают наряд Мелании Трамп, которая вместе с мужем побывала на одной из военных баз в Ираке. После этого президентская чета вернулась в Штаты.
РЕН ТВ09:35

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Интернет-пользователи «разыскивают» брюки Меланьи Трамп

РЕН ТВ09:35

Мелания Трамп в обтягивающих кожаных брюках и изумрудном пальто в Вашингтоне

ОК!07:11

«Голые» ноги Мелании Трамп вызвали бурю обсуждения в Сети: фото

Газета Metroвчера в 07:55
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Общество

Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети

Обновлено в 19:03
Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

Обновлено в 07:25
Религия

Верующие РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Причащаться в Русском Пантелеимоновом монастыре на греческом полуострове Афон могут верующие Русской православной церкви.
Обновлено в 16:06
Общество

В Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверки

Черников напомнил, что в 2001 году запуск подобного фейерверка в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади уничтожил один из символов северной столицы - колесницу Славы на Арке главного штаба.
Обновлено в 10:43
Общество

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Обновлено в 04:49
Общество

В Самарской области жители завалили снегом вход в здание администрации

Жители поселка Новосемейкино в Самарской области "отблагодарили" чиновников за несвоевременную уборку улиц, засыпав вход в здание районной администрации снегом.
Обновлено в 06:06
Общество

Антидопинговая лаборатория открылась в МГУ

Обновлено в 10:05
Общество

Наступающий год может стать самым теплым в истории

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:16
Транспорт

«Аэрофлот» отправит дополнительный борт в Петропавловск-Камчатский

"Аэрофлот" отправит дополнительный самолет в Петропавловск-Камчатский для вывоза застрявших из-за непогоды пассажиров, сообщила авиакомпания.
Обновлено в 09:29
Общество

Ванинский назвал себя владельцем единственного поставщика Росгвардии

Накануне, 27 декабря стало известно, что мясокомбинат останется единственным поставщиком продуктом для Росгвардии.
Обновлено в 15:12
Общество

ФСИН предложит арестантам столичных СИЗО сыграть в КВН на Новый год

Арестантам московских следственных изоляторов (СИЗО) продлят время отбоя до 1:00 ночи, а меню разнообразят национальной кухней, салатами и выпечкой, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 06:35
Общество

Лукашенко предпочел жене «Мисс Беларусь — 2018»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на новогоднем балу во Дворце Независимости с победительницей национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2018» Марией Василевич.
Обновлено в 15:38
Общество

Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам

28 декабря стало известно, что ребята из детских домов в Перми попросили на Новый год только дорогостоящие подарки: вещи брендов Gucci, Nike, Reebok и другие.
Обновлено в 17:03
Общество

Жителям Петропавловска-Камчатского рекомендовано не выходить на улицу

Обновлено в 17:03
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Мелания Трамп
Американская фотомодель словенского происхождения, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Супруга 45-го президента США Дональда Трампа.
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