Пользователи Сети обсуждают наряд Мелании Трамп, которая вместе с мужем побывала на одной из военных баз в Ираке. После этого президентская чета вернулась в Штаты.

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