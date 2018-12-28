Общество
Интернет-пользователи «разыскивают» брюки Меланьи Трамп
Интернет-пользователи «разыскивают» брюки Меланьи ТрампРЕН ТВ09:35
Пользователи Сети обсуждают наряд Мелании Трамп, которая вместе с мужем побывала на одной из военных баз в Ираке. После этого президентская чета вернулась в Штаты.
РЕН ТВ09:35
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Общество
Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети
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Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
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Обновлено в 17:03