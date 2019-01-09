Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов
«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазиновНациональная служба новостейвчера в 07:06
«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов. Как пишет «Коммерсантъ», пилотный проект стартует сегодня, 9 января. Источник отмечает, что беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах с начала этого года снизился до 500 евро.
Национальная служба новостейвчера в 07:06
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с чего всё началось
ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца.Коммерсантъ08 января в 18:12
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«Почта России» начала удаленно взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов
Эхо Москвывчера в 04:00
«Почта России» переадресовала Минфину обвинения в монополизме из-за пошлин для покупателей онлайн-магазинов
Говорит Москвавчера в 06:27
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