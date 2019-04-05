Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению судаREGNUM 06:58
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками». Об этом журналистам сообщил источник, близкий к руководству компании. Инсайдер отметил: фактически это означает, что магазин будет закрыт.
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Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Авто
Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере
Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено в 09:11
Политика
Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского
17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Политика
Штаб Порошенко сомневается в достоверности анализов Зеленского
Владимир Зеленский мог фальсифицировать результаты медицинских анализов, считают в предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:16
Технологии
Более 70% россиян старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно
Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются интернетом.
Обновлено в 10:09
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Музыка
Maruv показала клип на песню для «Евровидения»
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, выпустила клип на песню Siren Song.
Обновлено в 10:21
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Технологии
ВКонтакте и KupiKupon начислят кешбэк 20% за покупку купонов
Пользователи ВКонтакте получат кешбэк 20% за покупки в сервисе KupiKupon. Акция действует при оплате с помощью VK Pay.
Обновлено в 09:08
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Футбол
Самый богатый человек Великобритании хочет купить «Ниццу»
Богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф намерен выкупить "Ниццу" у китайских владельцев.
Обновлено в 05:35
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Футбол
Месси признан лучшим игроком марта в чемпионате Испании
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Общество
Алексей Цыденов: «Бурятия построит самые лучшие очистные на Байкале»
Бурятия построит самые лучшие очистные сооружения на Байкале, заменив устаревшие, заявил глава региона Алексей Цыденов сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:39