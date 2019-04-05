Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению судаREGNUM 06:58

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками». Об этом журналистам сообщил источник, близкий к руководству компании. Инсайдер отметил: фактически это означает, что магазин будет закрыт.
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Суд отключил «Плеер.ру»

Коммерсантъ08:42

Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения

Интерфакс07:25

Суд 16 мая проверит законность закрытия на 30 суток интернет-магазина «Плеер.ру»

ТАСС09:07

Юристы «Плеер.ру» оспорят закрытие интернет-магазина на 30 дней

Говорит Москва10:21

ФНС объяснила закрытие интернет‐магазина «Плеер.ру»

Телеканал 360°07:10

Суд приостановил работу «Плеер.ру»

РИА Новости06:53

«Плеер.ру» оспорил решение суда о приостановке деятельности магазина

Rambler News Service08:15
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