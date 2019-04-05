Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению судаREGNUM 06:58
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками». Об этом журналистам сообщил источник, близкий к руководству компании. Инсайдер отметил: фактически это означает, что магазин будет закрыт.
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Футбол
Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче с «Эйбаром»
Защитник "Реала" Серхио Рамос не сыграет с "Эйбаром" в 31-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 17:53
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии
Совет Безопасности (СБ) ООН обращается с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.
Обновлено в 18:23
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено в 12:12
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Общество
Почему розничный рынок на Борисова обречен
Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя советует: для ведения дальнейшей торговой деятельности необходимо обращаться в управляющие этими рынками компании.
Обновлено в 13:15
Общество
Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ
Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
В Германии призвали распустить НАТО
НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Технологии
Полезные «рекламофобы»: как бизнесу достучаться до пользователей адблокеров
Современные прогрессивные адблокеры скрывают только самые навязчивые баннеры и показывают пользователям все, что они готовы видеть (в соответствии с их выставленными настройками).
Обновлено в 07:18
Технологии
Валюту VK Coin майнят уже 4 млн пользователей
За первые четыре дня сервисом майнинга внутренней валюты соцсети успели воспользоваться четыре миллиона пользователей Сервис VK Coin на платформе VK Apps был запущен 1 апреля этого года.
Обновлено в 11:04
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Наука
Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
Обновлено в 04:50
Общество
В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.
Обновлено в 19:26
Экономика
ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Кристалл»
В связи с отзывом лицензий САО "Кристалл" обязано: принять в соответствии с законодательством РФ решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.
Обновлено в 02:20
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Хоккей
Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА
Обновлено в 14:42