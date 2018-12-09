Футбол

«Интернасьонал» проведёт переговоры с Луисом Адриано в Бразилии
Чемпионат
11:14

«Интернасьонал» хочет арендовать нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано. Об этом сообщает журналист Rádio Inferno Лукас Коллар в своём "твиттере". По его информации, «Интернасьонал» проведёт переговоры с форвардом, когда он прибудет в Бразилию.
Чемпионат11:14

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СМИ: футболист «Спартака» вернется в Бразилию

Газета.Ru15:53

СМИ: «Интернасьонал» проведет переговоры с Адриано после матча с «Вильярреалом»

Матч ТВ12:12

«Интернасьонал» проведёт переговоры с Луисом Адриано в Бразилии

Чемпионат11:14

Источник: Адриану будет выступать на правах аренды за «Интернасьонал» в 2019 году

Спорт-Экспресс11:00

«Интернасьонал» проведет переговоры с Адриано, когда он прилетит в Бразилию

Sports.ru10:56

«Интернасьонал» хочет арендовать Луиса Адриано

Все про Спорт рувчера в 15:10

«Интернасьональ» хочет арендовать Луиса Адриано у «Спартака»

Еженедельник Футболвчера в 13:08
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:22, Ашберн
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Либо просто «Интер», также встречается вариант с добавлением общепринятой в стране аббревиатуры штата для отличия от других команд с похожей краткой формой названия - Inter RS - бразильский футбольный клуб из города Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
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