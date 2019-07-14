Футбол
«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбекаЕвро-футбол.ру вчера в 16:29
"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо. Как сообщает Globoesporte, бразильцев не устроила предложенная "армейцами" сумма.
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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Башкирии
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Теннис
Два теннисиста РФ впервые с 2010 года вошли в топ-10 рейтинга ATP
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Экономика
Эмин Агаларов приобрел российскую версию журнала "ОК!"
Бизнесмен и певец Эмин Агаларов стал владельцем российской версии глянцевого издания и одноименного сайта "ОК!".
Обновлено в 02:00
Политика
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено 13 июля в 08:07
Происшествия
В Турции массово умирают украинцы
Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов
Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 02:10
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Жуковском
При пожаре в подмосковном Жуковском погибла семья из пяти человек, сообщили в понедельник в областном управлении МЧС.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Любовь Соболь выпустили из отделения полиции
Кандидата в депутаты Мосгордумы задержали накануне днем на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Политика
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
Машина Lada Xray в поездке на форум в Тольятти показала себя хорошо, но дорогами надо заниматься, - в одном месте чуть не пробило колесо, рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый мотор
Обновлено в 02:07
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Транспорт
У «Калины» закрыли участок дороги: автомобилисты встали в пробку
В Екатеринбурге сегодня, 15 июля, утром скопилась пробка на переулке Базовый, улице комсомольской у "Калины".
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской
В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны
Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш Тальменского района Алтайского края.
Обновлено в 01:53
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Автоспорт
Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе
Обновлено вчера в 06:01