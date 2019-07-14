Футбол

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбекаЕвро-футбол.ру вчера в 16:29

"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо. Как сообщает Globoesporte, бразильцев не устроила предложенная "армейцами" сумма.
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ЦСКА хотел приобрести капитана «Интернасьонала», но получил отказ

Sport24.ruвчера в 15:58

ЦСКА интересуется Дурадо. «Интернасьонал» просит 10 миллионов

Советский спортвчера в 16:23

«Интернасьональ» отклонил предложение ЦСКА по хавбеку Дурадо

Чемпионатвчера в 15:12

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека Доурадо. За него хотят 10 млн евро

Sports.ruвчера в 15:30

Источник: «Интернасионал» отказался продаться Родриго Доурадо в ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 15:27

«Интернасьонал» отказался продавать Дурадо ЦСКА

Soccer.ruвчера в 15:22

«Интернасьонал» отказался продавать хавбека Дурадо в ЦСКА

Metaratingsвчера в 16:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:36, Вашингтон
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
Обновлено в 03:16
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Культура

Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино

В декабре прошлого года сообщалось, что полиция проводит проверку «Примера интонации» по заявлению о возможном хищении денег.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Обновлено в 03:44
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Политика

В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.
Обновлено в 05:21
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»

Всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой». Тем более что в «Тамбове» у меня много друзей.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

После покупки С-400, Турцию «кинули» на миллиарды

Стало известно о том, что после начала поставок в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, Турцию решили кинуть на почти 2 млрд. долларов.
Обновлено в 04:07
Футбол

Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

В Екатеринбурге женщина заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла

Обновлено в 05:29
Происшествия

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе

В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено в 03:55
Экономика

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А

Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.
Обновлено в 01:20
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Бразильский футболист, полузащитник клуба «Интернасьонал».
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Либо просто «Интер», также встречается вариант с добавлением общепринятой в стране аббревиатуры штата для отличия от других команд с похожей краткой формой названия - Inter RS - бразильский футбольный клуб из города Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
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