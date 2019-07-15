Футбол
«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбекаЕвро-футбол.ру 14 июля в 16:29
"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо. Как сообщает Globoesporte, бразильцев не устроила предложенная "армейцами" сумма.
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ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Хоккей
Пол Щехура стал игроком «Торпедо»
Нападающий Пол Щехура будет играть за «Торпедо», информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:37
Политика
В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией
В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Лондонские эксперты выпустили рекомендации по преодолению кризиса в Туркменистане
Лондонский Центр международной политики (The Foreign Policy Center) 15 июля представил в парламенте Великобритании отчет по ситуации в Туркменистане, в котором даются рекомендации по преодолению кризиса в этой стране.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Политика
Дума приняла во втором чтении закон о шпионских гаджетах
Госдума во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении пакет законопроектов о шпионских приборах.
Обновлено в 07:19
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Культура
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Авто
Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах РФ
Обновлено в 01:20
Здоровье
Микробиолог назвала способы, как убить вредные бактерии в курином мясе
Врач назвала способы, как убить вредные микроорганизмы в курином мясе.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Наказание за создание помех скорой помощи ужесточили в России
Если же больному в результате был причинен тяжкий вред здоровью, то лишить свободы смогут на срок до двух лет.
Обновлено 13 июля в 05:15
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Футбол
«КАМАЗ» представил новую форму роликом в стиле 90-х
Обновлено в 07:23
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Политика
Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон
Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Политологи перечислили губернаторов с худшим политическим менеджментом
Глава Алтая Олег Хорохордин и глава Калмыкии Бату Хасиков попали на последние строчки рейтинга политической устойчивости губернаторов России.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В РПЛ рассказали о конфликте фанатов «Зенита» с Росгвардией в перерыве игры с «Тамбовом»
Директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин по итогам 1-го тура РПЛ рассказал о нескольких задержаниях болельщиков.
Обновлено в 07:11
Наука
Самки млекопитающих убили чужих детей ради статуса и ресурсов
Исследователи разобрались, почему самки млекопитающих довольно часто убивают чужих детенышей, сообщается в Philosophical Transactions of the Royal Society B. Таким образом они устраняют конкурентов за ресурсы или территорию, защищают свой социальный статус или обеспечивают своим отпрыскам лучший уход.
Обновлено в 04:16