Футбол

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбекаЕвро-футбол.ру 14 июля в 16:29

"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо. Как сообщает Globoesporte, бразильцев не устроила предложенная "армейцами" сумма.
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«Чемпионат»: «Интернасьонал» отклонил предложение «Спартака по Доурадо

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