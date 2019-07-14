Футбол
«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбекаЕвро-футбол.ру 16:29
"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо. Как сообщает Globoesporte, бразильцев не устроила предложенная "армейцами" сумма.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 13:49
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено вчера в 06:01
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Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
СК начал проверку обстоятельств крушения вертолета в Подмосковье
Следователи начали доследственную проверку обстоятельств жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе Солнечногорска Московской области.
Обновлено в 14:24
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Экономика
Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса
В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Самбурская показала фото в старости
Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.
Обновлено в 10:41
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 17:47
Космос
Утонет ли «Федерация»: как будут спасать космонавтов с нового корабля
Недавно в прессе появилась информация, что перспективный космический корабль «Федерация» имеет серьезную уязвимость, ставящую под угрозу жизни экипажа.
Обновлено в 17:02
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
В России предложили отменить техосмотр
На днях Госдума РФ утвердила во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для водителей за отсутствие техосмотра.
Обновлено в 18:10
Футбол
ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе»
Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу.
Обновлено в 18:18
Политика
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 17:41
Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Гаджеты
Kingston A400 назван самым массовым SSD по версии бенчмарка Master Lu, а Western Digital PC SN720 — самым быстрым
В абсолютном рейтинге производительности первое место занял Western Digital PC SN720 объемом 1 ТБ.
Обновлено в 16:01
Футбол
Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций
Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти
Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актер Борис Клюев рассказал о продолжающейся борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 04:32
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Кому не помогут антидепрессанты
Как распознать депрессию и кому не помогут таблетки, разобралась "Газета.Ru" с помощью эксперта.
Обновлено в 11:07
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05