Футбол

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбекаЕвро-футбол.ру 16:29

"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо. Как сообщает Globoesporte, бразильцев не устроила предложенная "армейцами" сумма.
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ЦСКА хотел приобрести олимпийского чемпиона, но получил отказ

Sport24.ru15:58

ЦСКА интересуется Дурадо. «Интернасьонал» просит 10 миллионов

Советский спорт16:23

«Интернасьонал» отказался продавать хавбека Дурадо в ЦСКА

Metaratings16:01

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека Доурадо. За него хотят 10 млн евро

Sports.ru15:30

Источник: «Интернасионал» отказался продаться Родриго Доурадо в ЦСКА

Спорт-Экспресс15:27

«Интернасьонал» отказался продавать Дурадо ЦСКА

Soccer.ru15:22

«Интернасьональ» отклонил предложение ЦСКА по хавбеку Дурадо

Чемпионат15:12
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Обновлено в 07:13
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести

В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.
Обновлено в 14:46
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН

На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Общество

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов

В результате ЧП пострадали в том числе двое россиян, а также пятеро граждан Сирии, их состояние оценивают как стабильное.
Обновлено в 07:41
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Происшествия

Людей на лодке на озере в Ленинградской области обстрелял неизвестный

Обновлено в 13:41
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Бейонсе «посекретничали» на премьере «Короля Льва»

Меган и принц Гарри пообщались с Бейонсе, которая два года назад родила близнецов.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Здоровье

Кому не помогут антидепрессанты

Как распознать депрессию и кому не помогут таблетки, разобралась "Газета.Ru" с помощью эксперта.
Обновлено в 11:07
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

Обновлено в 15:40
Авто

Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

Обновлено в 13:20
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
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Происшествия

В Одессе на пляже сошел оползень

Оползень произошел на одесском пляже на площади в 150 квадратных метров, сообщила Госслужба по ЧС Украины.
Обновлено в 13:33
Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
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Либо просто «Интер», также встречается вариант с добавлением общепринятой в стране аббревиатуры штата для отличия от других команд с похожей краткой формой названия - Inter RS - бразильский футбольный клуб из города Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
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