Футбол
«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбекаЕвро-футбол.ру 16:29
"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо. Как сообщает Globoesporte, бразильцев не устроила предложенная "армейцами" сумма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 13:49
Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено в 02:38
Политика
Политолог назвал несогласованную акцию в Москве пиар-акцией оппозиции
Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» политолог Сергей Старовойтов уверен, что акция протеста 14 июля в Москве была организована оппозицией только для привлечения внимания.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
Наука
Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер
Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено 12 июля в 13:26
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Экономика
Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 18:51
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
Обновлено в 19:26
Космос
У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом
Обновлено в 01:15
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Общество
Стало известно, как оформить электронный паспорт в России
Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Обновлено в 13:38
Авто
Автоконцерны могут сократить производство
Автоконцерны могут сократить производство Цены на машины с начала года выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка.
Обновлено в 19:01
Политика
О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить
На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено вчера в 02:18
Культура
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
В Совфеде прокомментировали слова Мураева о последствиях блокады Крыма
В Совфеде прокомментировали слова депутата Верховного совета Украины Евгения Мураева о категорически невыгодных последствиях блокады Крыма.
Обновлено в 10:44
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:30