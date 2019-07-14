Футбол

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбекаЕвро-футбол.ру 16:29

"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо. Как сообщает Globoesporte, бразильцев не устроила предложенная "армейцами" сумма.
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ЦСКА хотел приобрести капитана «Интернасьонала», но получил отказ

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«Интернасьонал» отказался продавать Дурадо ЦСКА

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«Интернасьонал» отказался продавать хавбека Дурадо в ЦСКА

Metaratings16:01

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека Доурадо. За него хотят 10 млн евро

Sports.ru15:30

Источник: «Интернасионал» отказался продаться Родриго Доурадо в ЦСКА

Спорт-Экспресс15:27

ЦСКА интересуется Дурадо. «Интернасьонал» просит 10 миллионов

Советский спорт16:23

«Интернасьональ» отклонил предложение ЦСКА по хавбеку Дурадо

Чемпионат15:12
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