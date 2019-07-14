Футбол

«Интернасьонал» отказал «Спартаку» по трансферу ДурадоSport.ru 13:14

Руководство бразильского клуба "Интернасьонал" отвергло предложение столичного "Спартака" по трансферу Родриго Дурадо, - утверждает Чемпионат.
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«Чемпионат»: «Интернасьонал» отклонил предложение «Спартака по Доурадо

Бомбардир.ру13:49

«Чемпионат»: «Интернасьонал» отклонил предложение «Спартака» по Доурадо. Им интересовался ЦСКА

Sports.ru13:15

«Спартак» получил отказ по трансферу полузащитника «Интернасьоналя»

Советский спорт12:52

«Спартак» заинтересовался полузащитником «Интернасьоналя»

Metaratings13:05

Предложение «Спартака» по Дурадо отклонено, ЦСКА не делал запросов

Чемпионат12:18

ЦСКА хотел приобрести капитана «Интернасьонала», но получил отказ

Sport24.ruвчера в 15:58

Источник: «Интернасионал» отказался продаться Родриго Доурадо в ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 15:27
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Политика

ЕС одобрил санкции в отношении Турции

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Футбол

Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»

Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.
Обновлено в 15:20
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Обновлено в 10:59
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Политика

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол

РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура

Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).
Обновлено в 17:27
Происшествия

Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан

Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Игры

Спортивная вселенная GTA: теннис, бокс, пародии на НХЛ и НБА и даже Хенрик Ларссон

Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре – здесь есть и пародии на известные ТВ-шоу и крупные американские корпорации, и отсылки на известные фильмы вместе с пародией на селебрити.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

СЦКК ДНР: ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 294 единицы боеприпасов.
Обновлено в 05:49
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Политика

Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса

Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»

Обновлено в 15:55
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Общество

Заключенным в Британии начнут выдавать ключи от камер

Заключенным в Великобритании начнут выдавать ключи от камер в награду за хорошее поведение.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

София Ротару больше не живет в Крыму

Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Политика

Зеленский сменит 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах.
Обновлено в 15:27
Футбол

Юрий Семин: «Для Фарфана сезон пропал»

Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Интернет

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика

Альфа-банк: «Тинькофф» и «Яндекс» выиграли бы от объединения

Аналитики Альфа-банка указывают на возможные переговоры между компаниями, но в качестве доказательства приводят только диалог основателей банка Олега Тинькова и «Яндекса» Аркадия Воложа на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Обновлено в 11:13
Авто

Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат

Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Политика

Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.
Обновлено в 10:06
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Бразильский футболист, полузащитник клуба «Интернасьонал».
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