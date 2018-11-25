Телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что "над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25". Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

с чего всё началось

Керченский пролив был перекрыт сухогрузом, который встал под пролетом Крымского моста. «В 13:42, по информации Керчтрафикконтроля, на проходе моста движение в обе стороны было перекрыто в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря», — сообщала пресс-служба ВМС Украины.

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