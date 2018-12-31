Футбол
Интересовавший «Зенит» защитник Кайо перешел во «Фламенго»
Интересовавший «Зенит» защитник Кайо перешел во «Фламенго»REGNUM02:20
Центральный защитник бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо перешел в состав команды из Рио-де-Жанейро «Фламенго», сообщает 31 декабря пресс-служба «Фламенго».
REGNUM02:20
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Родриго Кайо перешел из «Сан-Паулу» во «Фламенго». Им интересовался «Зенит»
Бомбардир.рувчера в 23:14
Родриго Кайо, которым интересовался «Зенит», перешел во «Фламенго» за 6 млн долларов
Sports.ruвчера в 21:15
Защитник сборной Бразилии, которым интересовались топ-клубы Италии, перешел во «Фламенго»
Спорт-Экспрессвчера в 15:35
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Подъезд дома обрушился в Магнитогорске в результате взрыва газа
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Ингушетии застрелен потомок шейха Белхороева и религиозный деятель
В Ингушетии убили Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Существует угроза обрушения еще двух подъездов дома в Магнитогорске
Около 04.00 по московскому времени на пр. Карла Маркса, 164 произошел взрыв бытового газа, в результате которого рухнул седьмой подъезд многоквартирного дома.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Главы МЧС и Минздрава прибыли в Магнитогорск
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован
Обновлено в 04:17
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Транспорт
В Крыму открыли движение по первой очереди трассы «Таврида»
В Крыму открыли движение транспорта по 190-километровому участку трассы «Таврида».
Обновлено в 05:51
Политика
Британский посол по-русски поздравил россиян с Новым годом
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом, пообещав превратить "вызовы" в отношениях двух стран в 2019 г в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.
Обновлено в 04:47
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске купят новые квартиры
Взрыв газа, ставший причиной трагедии, произошел в квартире на втором этаже, расположенной прямо над аркой для проезда автомобилей.
Обновлено в 02:21
Хоккей
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
Обновлено в 04:03
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске
Обновлено в 06:13
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 1 января
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 1 января. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Экономика
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Магнитогорске объявлен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
В Магнитогорске объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Челябинской области объявят траур из-за ЧП в Магнитогорске
В Челябинской области собираются объявить траур из-за трагедии в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома.
Обновлено в 03:50
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске
Обновлено в 05:30
Происшествия
В ДТП в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали
В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали.
Обновлено в 05:36
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Единоборства
Мейвезер заработает за выставочный бой с Нацукавой $ 9 млн
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что за выставочный бой с Тенсином Нацукавой он получит $ 9 млн.
Обновлено в 01:24