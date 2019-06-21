Интерес к рублю обеспечивают геополитика и нефтьREGNUM 02:58

На фоне активного роста нефтяных фьючерсов 20 июня и общей слабости доллара США российский рубль продемонстрировал заметное укрепление против основных валют на Московской бирже.

Интерес к рублю обеспечивают геополитика и нефть

Политика Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Армия и оружие В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган В 2015 году Владимир Коган стал первым и пока единственным в России частным санатором банка, победив в конкурсе ЦБ РФ, выбиравшего инвесторов для банка "Уралсиб".

Общество В пятницу в Петербург придут ливни и грозы На смену засушливой погоде в Петербург придут дожди и грозы.

Происшествия Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Спорт Сборная России по баскетболу победила Италию в матче Европейских игр Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" победила команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх, сообщает "Советский спорт".

Музыка Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф» Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к 10 годам за сбыт наркотиков Никулинский суд Москвы приговорил Евгения Здановича, сына генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Александра Здановича, к 10 годам колонии строго режима за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Политика ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России Среди прочего в заявлении содержится призыв всех сторон возобновить переговоры в рамках минских соглашений.

Происшествия В Индии 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье Автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны, 25 человек погибли, 35 ранены, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Футбол Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.

Энергетика Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы» Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».

Транспорт Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".