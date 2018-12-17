Экономика
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестораКоммерсантъ08:20
Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Они об этом письменно уведомили Банк России, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
Коммерсантъ08:20
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Экономика
Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в ноябре
Промышленное производство в России в ноябре сократилось на 0,2%. Об этом 17 декабря сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 08:25
Экономика
На нацпроекты в социальной сфере потратят почти три триллиона рублей
Почти три триллиона рублей в ближайшие три года будут потрачены из федерального бюджета на реализацию нацпроектов в сфере образования, науки, демографии и здравоохранения, заявил Медведев.
Обновлено в 07:16
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход 198 млн гривен ($7 млн).
Обновлено в 07:25
Энергетика
Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы
Нефтяной рынок проигнорировал сообщения о том, что Саудовская Аравия в январе намерена снизить экспорт нефти в США, а также, что независимый производитель нефти Оман готов в январе сократить добычу черного золота на 2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года
Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Франция увеличила срок госгарантий по кредитам на проект «Ямал СПГ»
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал о решении властей республики расширить государственные гарантии по проекту «Ямал СПГ», увеличив срок покрытия ими привлеченного финансирования.
Обновлено в 07:27
Экономика
Россияне тратят на еду почти треть дохода
Обновлено вчера в 22:02
Финансы
Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.
Обновлено в 09:46
Экономика
Росрыболовство ожидает стабильных цен на рыбу в преддверии Нового года
Глава Росрыболовства отметил, что пока цены находятся на уровне прошлого года и хорошая путина лососевых пород рыб дает возможность говорить о том, что они и дальше будут стабильными.
Обновлено в 10:38
Экономика
Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России
По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.
Обновлено в 06:37
Экономика
Почти на 70% вырос объём выдачи кредитные карт в России
Российские банки за 10 месяцев 2018 года выдали почти 9 миллионов новых кредитных карт (8,97 млн единиц).
Обновлено в 03:18
Экономика
Вложения россиян в краудфандинговые проекты могут ограничить
Неквалифицированные инвесторы в России смогут вкладывать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:18
Экономика
Goldman Sachs предъявлены уголовные обвинения
Генпрокуратура Малайзии в понедельник предъявила уголовные обвинения Goldman Sachs за его роль в скандале с выводом средств из малазийского суверенного фонда 1MDB.
Обновлено в 08:08
Экономика
ВТБ и «Национальная медиа группа» купят «СТС Медиа»
Иван Таврин продаст 75% акций «СТС Медиа», принадлежащих ему через холдинг ЮТВ, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:39
Экономика
Маркировка чёрной икры может начаться в 2019 году
Проект по маркировке чёрной икры может стартовать в России в 2019 году, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 10:50