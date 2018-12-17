Экономика
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестораКоммерсантъ08:20
Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Они об этом письменно уведомили Банк России, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
Коммерсантъ08:20
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Экономика
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 2,4%
Рост промышленного производства в России в ноябре 2018 года замедлился в годовом выражении до 2,4% с 3,7% в октябре, сообщил Росстат.
Обновлено в 08:11
Финансы
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
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Экономика
Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2%
Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:13
Экономика
Россияне тратят на еду почти треть своих доходов
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
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Глава Минэкономики Максим Орешкин прогнозирует, что пик значения годовой инфляции будет в пределах 5%, но не достигнет 6%. Он уточнил, что до значения чуть более 5% инфляция дойдет в конце марта 2019 года.
Обновлено в 15:06
Экономика
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Обновлено в 11:42
Экономика
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СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».
Обновлено в 12:40
Экономика
Бизнес попросил у премьера защиты от налога за утилизацию отходов
Проект не предусматривает самостоятельной утилизации отходов и вводит «безальтернативный, обязательный для всех производителей и импортеров товаров платеж», пожаловались на идею Минфина ассоциации «Экошинсоюз», «Электроника-утилизация» и «РусПРО», объединяющие крупнейших производителей электроники и бытовой техники, шин и упаковки, премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 15:27
Экономика
На нацпроекты в социальной сфере и науке направят 6,5 триллиона рублей
Правительство планирует направить на национальные проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, а также на улучшение демографической ситуации в стране 6,5 трлн рублей в ближайшие 6 лет.
Обновлено в 12:46
Экономика
Доходы Петра Порошенко в 2018 году увеличились в 12 раз
Президент Украины Пётр Порошенко с начала 2018 года задекларировал 198 млн гривен (более $7 млн) доходов, что в 12 раз больше, чем за весь 2017 год.
Обновлено в 09:32
Экономика
Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года
Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
У Wildberries сработал ассортимент
В Wildberries объясняют это расширением ассортимента, отмечая, что намерены добавить к нему премиум-бренды, включая Pal Zileri, Roberto Cavalli и Versace.
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Франция ускорит введение налога с IT-гигантов
Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.
Обновлено в 13:12
Экономика
Goldman Sachs предъявлены уголовные обвинения
Генпрокуратура Малайзии в понедельник предъявила уголовные обвинения Goldman Sachs за его роль в скандале с выводом средств из малазийского суверенного фонда 1MDB.
Обновлено в 08:08
Экономика
«Промсвязьбанк» перестанет раскрывать информацию о владельцах
Правительство разрешило "Промсвязьбанку" не раскрывать информацию о владельцах.
Обновлено в 09:50