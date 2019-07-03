Футбол
Интерес «Зенита» к Рогичу главный тренер «Селтика» назвал спекуляциейNews.ru 06:11
Главный тренер шотландского футбольного клуба «Селтик» Нил Леннон прокомментировал интерес петербургского «Зенита» к полузащитнику команды Тому Рогичу. Это просто спекуляции, насколько я знаю.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Общество
В Интернете появились фото и видео полного солнечного затмения
В сети появились фотографии и видео очевидцев полного солнечного затмения, которое можно было наблюдать 2 июля.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
«Суды неизбежны»: Исаевой надоели аферисты, наживающиеся на смерти Началовой
Анна Исаева, пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, в Instagram пригрозила судом всем, кто наживается на имени исполнительницы.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Футбол
Месси высказался об уходе из сборной Аргентины
В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Политика
Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
Обновлено в 04:48
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Кино
Нового «Короля льва» раскритиковали за обилие темнокожих актеров
Обновлено в 06:44
Космос
SpaceX потеряла три спутника миссии Starlink
Обновлено 30 июня в 08:54
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Уфы»
Футбольный клуб «Зенит» интересуется защитником «Уфы» Йонутом Недельчару.
Обновлено в 06:03
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Спорт
Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU
Обновлено в 05:11
Общество
Красноярский губернатор резко ответил пострадавшим от паводка
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Храм опубликовал имена погибших российских подводников
Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 05:58
Политика
Володин: Африка станет партнером ЕАЭС
Страны Африканского континента в ближайшее время могут стать внешнеторговыми партнерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 02:58