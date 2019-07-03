Футбол
Интерес «Зенита» к Рогичу главный тренер «Селтика» назвал спекуляциейNews.ru 06:11
Главный тренер шотландского футбольного клуба «Селтик» Нил Леннон прокомментировал интерес петербургского «Зенита» к полузащитнику команды Тому Рогичу. Это просто спекуляции, насколько я знаю. Он хороший игрок, а я хочу удержать всех своих хороших игроков.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP
Обновлено в 06:47
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Происшествия
Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото
Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
Обновлено в 07:39
Политика
Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Футбол
«Уфа» отдала Безденежных в аренду «Чайке»
Полузащитник Игорь Безденежных перешел из футбольного клуба "Уфа" в "Чайку" из Песчанокопского на правах аренды, сообщается на официальной странице команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 03:14
Футбол
Яя Туре подписал контракт с китайским клубом
Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским клубом "Циндао Хайню", представляющим второй дивизион.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Финансы
ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования
Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
При авиаударе по лагерю мигрантов под Триполи погибли 40 человек
Обновлено вчера в 21:06
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Космос
Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами
«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено 01 июля в 05:39
Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Путешествия
Определен лучший город России для курортных романов
Аналитики в туристической отрасли рассказали о том, какие города России больше всего подходят для курортных романов.
Обновлено в 07:52
Гаджеты
ASRock 4X4 BOX-R1000: неттопы со встраиваемым процессором AMD
Обновлено в 07:51
Транспорт
Новый участок платной трассы М-11 открыли в Тверской области
Движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери – с 97-го по 149-й км открыли 3 июля.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения
Обновлено в 06:53
Политика
Путин анонсировал встречу с Лукашенко в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 07:05
Космос
СМИ: ученые обнаружили за три года 84 неизвестных пульсара
Ученые, работающие на сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой (радиотелескоп FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, со времени завершения его строительства в сентябре 2016 года обнаружили 84 новых пульсара.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53