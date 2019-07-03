Футбол

Интерес «Зенита» к Рогичу главный тренер «Селтика» назвал спекуляциейNews.ru 06:11

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Главный тренер шотландского футбольного клуба «Селтик» Нил Леннон прокомментировал интерес петербургского «Зенита» к полузащитнику команды Тому Рогичу. Это просто спекуляции, насколько я знаю. Он хороший игрок, а я хочу удержать всех своих хороших игроков.
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