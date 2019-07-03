Главный тренер шотландского футбольного клуба «Селтик» Нил Леннон прокомментировал интерес петербургского «Зенита» к полузащитнику команды Тому Рогичу. Это просто спекуляции, насколько я знаю. Он хороший игрок, а я хочу удержать всех своих хороших игроков.

Спорт день за днем

Происшествия Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.

Политика В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.

Происшествия Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Происшествия Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.

Политика Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.

Происшествия Российский депутат избил полицейского лопатой Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Футбол «Уфа» отдала Безденежных в аренду «Чайке» Полузащитник Игорь Безденежных перешел из футбольного клуба "Уфа" в "Чайку" из Песчанокопского на правах аренды, сообщается на официальной странице команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в социальной сети "ВКонтакте".

Футбол Яя Туре подписал контракт с китайским клубом Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским клубом "Циндао Хайню", представляющим второй дивизион.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Финансы ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Транспорт Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.

Космос Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами «СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.

Происшествия Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».

Путешествия Определен лучший город России для курортных романов Аналитики в туристической отрасли рассказали о том, какие города России больше всего подходят для курортных романов.

Транспорт Новый участок платной трассы М-11 открыли в Тверской области Движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери – с 97-го по 149-й км открыли 3 июля.

Политика Путин анонсировал встречу с Лукашенко в Петербурге Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Космос СМИ: ученые обнаружили за три года 84 неизвестных пульсара Ученые, работающие на сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой (радиотелескоп FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, со времени завершения его строительства в сентябре 2016 года обнаружили 84 новых пульсара.