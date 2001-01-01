Футбол
«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номеромСпорт-Экспресс 12:38
«Интер» опубликовал заявку на сезон-2019/20 чемпионата Италии. В нее включен нападающий Мауро Икарди, который получил 7-й номер, сообщает официальный сайт миланцев.
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В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Футбол
Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»
В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.
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«Вылитая Мила Йовович!» — Марина Александрова с новой прической стала копией голливудской актрисы
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В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
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Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
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Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
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Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей
Кузнецов будет лишен бронзовой медали ЧМ по хоккею
Нападающий сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов лишится бронзовой медали чемпионата мира 2019 года после дисквалификации.
Обновлено в 11:32
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Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Спорт
В Болгарии умер 16-летний российский ватерполист
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Обновлено в 06:31
Футбол
Сутормин пообещал перевести один миллион рублей своему первому тренеру
Этим летом Алексей перебрался из «Оренбурга» в «Рубин», а через полторы недели из казанской команды в «Зенит».
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Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом
Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.
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Российские ученые предложили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено 20 августа в 06:45
Футбол
Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он думает по поводу чемпионской гонки в Английской премьер-лиге в текущем сезоне, передает Sky Sports.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В Йемене сообщили о попытке захвата города Атак войсками ОАЭ
Признанное международным сообществом правительство Йемена обвинило военных ОАЭ в попытке захвата административного центра южной провинции Шабва - города Атак.
Обновлено вчера в 22:59
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Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16